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Представниця України з боксу Лисенко не змогла пробитися далі чвертьфіналу Олімпіади в Токіо

Автор: Инна Собора

Єдина представниця України в жіночому боксі Анна Лисенко на Олімпійських іграх-2020 залишає Токіо. Вона зупинилася на етапі чвертьфіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК України.

До чвертьфіналу олімпійського турніру Лисенко впевнено здолала представницю Марокко Умаїму Белхабіб з рахунком 5:0.

"Та, на жаль, пробитися до наступного кола змагань у категорії до 69 кг Анні завадила титулована та більш досвідчена спортсменка з Туреччини, чемпіонка світу-2019 Бусеназ Сюрменелі. Судді були на боці останньої - 0:5", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у боксі українську олімпійську збірну представляють Микола Буценко (Харківська область), Цотне Рогава (Одеська область), Ярослав Харциз (Харківська область), Олександр Хижняк (Полтавська область), Анна Лисенко (Київська область).

Хижняк вийшов в 1/4 фіналу Олімпіади в Токіо.

Як відомо, наразі на рахунку України на Олімпіаді чотири медалі - всі бронзові. Нагороди здобули Дар'я Білодід (дзюдо, до 48 кг), Ігор Рейзлін (фехтування), Олена Костевич / Олег Омельчук (стрільба, пістолет 10 м), Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем).

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Олімпіада 2020Бокс