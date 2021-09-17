Представники влади намагаються захопити рекламні площини "Октагон-Аутдор" під вибори, - експерт 

У ситуації навколо одного з найбільших операторів зовнішньої реклами "Октагон-Аутдор" можуть бути політичні причини. Зокрема, підготовка влади до дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар політичного аналітика Анатолія Октисюка у Facebook .

"В експертних колах циркулює інформація, що СБУ прийшла з обшуками до "Октагону" за вказівкою з високих владних кабінетів. Мета - через гучні звинувачення в тероризмі захопити понад 4600 інформаційних площин, якими володіє ця компанія", - пише експерт.

Він також зазначає, що "під час виборів біг-борди коштують дуже дорого, і зовнішня реклама є одним із основних видатків партій та кандидатів".

Експерт також звертає увагу на те, що власником компанії "Октагон-Аутдор" є громадянин ЄС. Політичний аналітик прогнозує у зв’язку з цією ситуацією ще один гучний інвестиційний скандал.

"Всі ми добре пам’ятаємо заяву президента Естонії, яка закликала європейський бізнес не інвестувати в Україну через те, що тут забирають бізнес. А інвестори не можуть себе захистити в судах та правоохоронних органах", - нагадав експерт про кейс естонського бізнесмена, у якого рейдери відібрали ТРЦ Sky Mall.

Аналітик звертає особливу увагу на те, що "правоохоронні органи виконують політичні замовлення влади, і цей випадок в черговий раз показує необхідність пришвидшення реформи СБУ".

Він також нагадує, що СБУ інкримінує "Октагон-Аутдор" тяжку кримінальну статтю "тероризм", звинувативши в начебто розміщенні реклами російських окупаційних адміністрацій в Криму і ОРДЛО. Хоча компанія вказує, що фізично втратила вплив на ці рекламні площини ще в 2014 році після анексії цих територій, а доказами СБУ є фото з інтернету.