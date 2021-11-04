Представники українського бізнесу підписали "антимеморандум", щоб не допустити списання вагонів за віком

Проте, на переконання підписантів "антимеморандуму", цей проект створить передумови для штучного довгострокового дефіциту на ринку вагонів в Україні, що матиме серйозні негативні наслідки для підприємств та економіки України.

"Учасники виступають за зважений підхід, який передбачатиме: поступове оновлення вантажного парку без створення дефіциту, та посилення контролю за плановими ремонтами вагонів для забезпечення безпеки руху. Наразі ж проектом пропонують до 2028 року відправити на металобрухт 43% робочого парку вагонів (близько 75 тис. одиниць, що обійдеться бізнесу в 107 млрд грн). Це призведе до стійкого довготривалого дефіциту на ринку вагонів, внаслідок якого виникнуть проблеми з відвантаженням продукції, підвищенням транспортних витрат, зниження обсягів інвестицій у пріоритетні проекти модернізації та соціальні проекти. А як наслідок - зниження обсягів виробництва на підприємствах, та темпів зростання зарплат працівників", - вказують учасники "антимеморандуму".

Також серед наслідків, до яких призведе списання вантажних вагонів - скорочення обсягів перевезень, що негативно вплине на саму УЗ, та скорочення робочих місць у виробничих галузях промисловості та АПК, а також в самій УЗ. Крім того, на країну очікує зниження валютних надходжень та доходів до Держбюджету, підкреслюється у документі.

"Це завдасть чергового удару по інвестиційній привабливості України – чимало власників проінвестували у вагонний парк та розраховували на використання вагонів протягом строку, який як мінімум в 1,5 ращи перевищує нормативний. А в результаті прийняття проєкту наказу МІУ вони недоотримають значні кошти", - наголошують учасники "антимеморандуму".

В документі нагадали, що досвід провідних країн світу, у тому числі США та країн ЄС, показує значно раціональніший підхід - орієнтація на максимально можливий строк корисного використання вагонів через забезпечення задовільного технічного стану вагону, без обмеження строку його служби регуляторними шляхами.

"Учасники документу домовилися доносити позицію щодо неприпустимості прийняття проекту наказу до президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра України, міністра інфраструктури, міністра економіки, міністра фінансів, ДРС, АМКУ та інших органів державної влади. А також - рекомендувати вирішувати проблему технічного стану вагонів, опираючись на передовий світовий досвід, за рахунок поліпшення контролю за проведенням планових ремонтів, а не списанням на металобрухт технічно справних вагонів", - резюмується у документі.