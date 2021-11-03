Списуючи вагони за віком, влада знищує державну УЗ, - експерт

"Давайте ми подивимося публічну звітність УЗ, яку вона розміщує на порталі, щодо того, що у неї відбувається з коліями. У неї 25% основних колій перебуває у стані, який потребує капітального ремонту. А ще 10% вимагає реконструкції. А скільки ж реконструюється за рік? Та нічого не реконструюється. Відсоток, у кращому разі - кілька відсотків від потреби. Не від загальної протяжності, а від потреби!" - розповів Соколов.

За його словами, основна причина низької оборотності вагонів на залізниці нині - не в самих вагонах, а в поганому стані колій, якими неможливо їздити з високою швидкістю, і в дефіциті тяги. При цьому зараз "Укрзалізниці" пропонують інвестувати не в їхнє оновлення, а в купівлю нових вагонів на заміну тих, що будуть списані за віком рішенням Мінінфраструктури.

"Тепер питання. Як за таких чудових показників, у тому числі й фінансових, коли УЗ у нас щороку у збитках, коли у неї такий обсяг накопичених і не відремонтованих колій, на 98% зношені локомотиви, і вже є заборгованість у 36 млрд грн, вони збираються взяти ще 50 млрд грн (на покупку нових вагонів – ред.)?" – висловив здивування Соколов.

Він наголосив: ремонтувати колії та купувати локомотиви потрібно вже сьогодні, інакше УЗ буде знищено. І саме цей напрямок, на думку експерта, має бути пріоритетним, а не надання можливості заробити власникам вагонобудівних компаній.

"У мене виникає питання: ті, хто готували цей наказ (про списання вагонів за віком, - ред.), вони про УЗ думали? І відповідь, на мій погляд, "ні"! Таке відчуття, що вони думали тільки про одне - як зробити так, щоб власники вагонобудівних підприємств змогли нарешті заробити. Але якщо наша державна політика зводиться до того, щоб конкретні люди, нарешті, змогли заробити, то я вас вітаю: ми знову повернулися за часів Януковича", - резюмував Соколов.