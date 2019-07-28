Представники п'яти країн обговорили ядерну угоду

Заступники міністрів закордонних справ Ірану і "групи 4 + 1" - Росії, Китаю, Франції, Великобританії і Німеччині - провели 28 липня у Відні зустріч з метою порятунку угоди щодо ядерної програми. Про це повідомляє австрійський громадський мовник ORF.

За словами міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчи, сторони не прийшли до угоди.

"Атмосфера була конструктивною. Обговорення пройшло добре. Не можу сказати, що ми все вирішили, але є багато зобов'язань", - заявив після зустрічі заступник міністра закордонних справ Ірану, додавши, що Іран продовжить скорочувати свої зобов'язання в рамках Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану.

Він заявив, що учасники СВПД найближчим часом мають намір провести зустріч на рівні міністрів, однак поки її дата не визначена.