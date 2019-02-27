Представники ОРДЛО зірвали переговори в Мінську про обмін заручниками

Сторони знову не змогли домовитися про обмін заручниками

Представители ОРДЛО во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сорвали переговоры гуманитарной подгруппы относительно обмена заложниками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Украины в гуманитарной подгруппе Ирины Геращенко Facebook.

Как отмечается, представители РФ и с ОРДЛО снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны об обмене заложниками.

"Новости из Минска, где в гуманитарной группе украинскую сторону сегодня представляли эксперты СБУ и МинВОТ. Заседание группы было грубо сорвано базарными тетками (других оккупанты на оккупированных территориях не нашли), которые являются приглашенные от ОРДЛО и функция которых: озвучивать темники Кремля", - написала Геращенко.

В частности, не было согласовано передачу россиянам 25 осужденных граждан РФ в обмен на политзаключенных Кремля; помилование 72 сепаратистов в обмен на 19 украинцев на оккупированных территориях.

Кроме того, по словам Геращенко, представители РФ и ОРДЛО "устроили отвратительную истерику, когда только украинские представители заявили требование о немедленном освобождении военнопленных моряков".

"Во время заседания гуманитарной подгруппы ТКГ, в ходе обсуждения возможных вариантов обмена заложников приглашенная из Донецка не дипломатично, базарно, в оскорбительной и некорректной форме попыталась делать заявления в адрес Украины и высшего политического руководства государства. Украинская делегации выразила решительный координатору относительно превращения тяжелого переговорчого процесса на базар с бранными хамами и покинула зал заседаний", - написала Геращенко.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова обменять 25 россиян на 25 украинцев в ближайшее время.

РБК-Украина писало, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в конце января заявила, что Россия снова заблокировала переговоры в Минске об обмене заложниками.