Представники НБУ та Кабміну обговорили вимоги МВФ до України

Керівництво Національного банку України та представники економічного блоку Кабінету міністрів у понеділок, 10 лютого, провели чергову неформальну зустріч "на каву". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, під час бесіди обговорювали перебіг виконання попередніх дій (prior actions) для ухвалення нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом на рівні Ради директорів фонду.

Зокрема, серед пріоритетних prior actions залишається ухвалення законопроекту № 2571, над яким продовжують працювати представники уряду, НБУ та Верховної ради. Законопроект усуває прогалини у законодавстві, що були виявлені під час очищення банківської системи у 2014-2016 рр.

"Також законопроект змінює процедуру оскарження рішень НБУ, КМУ, Мінфіну, ФГВФО в процесі виведення банків з ринку та дає більше опцій, якими способами держава може здійснювати націоналізацію банків за потреби, визначаючи практичні кроки держава повинна робити під час та після націоналізації. Доопрацювання законопроекту триває", - йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Також, під час зустрічі обговорили подальшу роботу для відновлення кредитування. Крім того, учасники зустрічі окреслили коло питань для подальшого обговорення, у тому числі - питання подальшого розвитку ринку ОВДП.

У координаційній нараді, що відбувається щотижня, взяли участь прем’єр-міністр Олексій Гончарук, в.о. голови НБУ Катерина Рожкова, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов та його заступник Сергій Ніколайчук, міністр фінансів Оксана Маркарова, а також заступники голови НБУ Дмитро Сологуб та Олег Чурій.

Нагадаємо, 8 грудня 2019 року директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила про досягнення угоди про нову програму підтримки України обсягом 5,5 млрд доларів протягом трьох років. Програма розширеного фінансування (EFF) повинна бути затверджена радою директорів МВФ.

Після цього, представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джеррі Райс заявив, що остаточне утвердження програми МВФ для України залежатиме від виконання попередніх умов.