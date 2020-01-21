Представники НБУ та Кабміну обговорили стан валютного ринку

Керівництво Національного банку України та представники економічного блоку Кабінету міністрів у понеділок, 20 січня, провели чергову неформальну зустріч "на каву". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, цього разу говорили про:

перебіг виконання попередніх дій (prior actions) для ухвалення нової програми співпраці з МВФ на рівні Ради директорів Фонду;

поточні питання - стан валютного ринку, виконання держбюджету, плани із залучення боргових ресурсів;

на перспективу - про шляхи зниження валютних ризиків для державного бюджету.

У зустрічі 20 січня взяли участь голова НБУ Яків Смолій, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов та його заступник Сергій Ніколайчук, міністр фінансів Оксана Маркарова та головний економіст Мінфіну Олександра Бетлій, а також члени правління центробанку - перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова і заступники голови Дмитро Сологуб та Олег Чурій.

У НБУ нагадали, що наради центробанку з Кабміном відбуваються щотижня і мають на меті координацію у площині монетарної та економічної політик. Зустрічі є майданчиком для інформування і обговорень і не призначені для ухвалення рішень.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 січня з'явився аудіозапис розмови зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової, глави НБУ Якова Смолія та його заступника Катерини Рожкової. Під час зустрічі, яка, ймовірно, відбувалася 16 грудня 2019 року, чиновники обговорювали надання причин зміцнення курсу гривні для президента Володимира Зеленського.

Після цього президент України Володимир Зеленський поставив вимогу до правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука з керівництвом НБУ.