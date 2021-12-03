Представники місцевих еліт у ВР не дадуть голосів за закон про столицю, - експерт

Представники місцевих еліт у ВР не дадуть голосів за закон про столицю, адже бачать у ньому загрозу для себе.

"Черга до розгляду законопроєкту про столицю 2143-3 не дійде. По тій простій причині, що голосів на його підтримку немає. Всі останні голосування у ВР демонструють, що монобільшості вже давно не існує, а рішення приймаються виключно завдяки голосуванням груп "За майбутнє" і "Довіра". А у випадку законопроєкту про столицю - підтримка цих груп може бути проблематичною. Адже згадані групи складаються переважно з представників регіональних еліт. А ці еліти прекрасно розуміють - сьогодні влада хоче "розібратись" зі столичним головою Кличком, а завтра черга дійде і до них", - написав Черненко.

Він переконаний, що новий закон про столицю потрібен, але не як інструмент політичної боротьби.

"Як би не "вистрибував зі штанів" Микола Тищенко, намагаючись знайти голоси за законопроєкт в такому вигляді, цих голосів не має і вже, очевидно, не буде. Тому зрештою ми повернулися до того, з чого розпочинали. Закон про столицю, без сумніву, потрібен. Але потрібен закон для киян, а не проти Кличка. Чи будь-якого іншого прізвища, яке не влаштовує хлопців на Банковій", - зазначив політичний експерт.

Він додав, що влада вже отримали негативні висновки щодо законопроєкту від Ради Європи і Венеційської комісії, які точно не додали аргументів голосувати за закон.