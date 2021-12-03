Представители местных элит в ВР не дадут голосов за закон о столице, - эксперт

Представители местных элит в ВР не дадут голосов за закон о столице, поскольку видят в нем угрозу для себя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление депутат ВР VIII созыва Александр Черненко на своей странице в Facebook.

"Очередь до рассмотрения законопроекта о столице 2143-3 не дойдет. По той простой причине, что голосов в его поддержку нет. Все последние голосования в ВР демонстрируют, что монобольшинства уже давно не существует, а решения принимаются исключительно благодаря голосованиям групп "За майбутнє" и "Довіра". А в случае законопроекта о столице - поддержка этих групп может быть проблематичной. Ведь упомянутые группы состоят преимущественно из представителей региональных элит. А эти элиты прекрасно понимают - сегодня власть хочет "разобраться" со столичным головой Кличко, а завтра очередь дойдет и до них", - написал Черненко.

Он убежден, что новый закон о столице нужен, но не как инструмент политической борьбы.

"Как бы ни "выпрыгивал из штанов" Николай Тищенко, пытаясь найти голоса за законопроект в таком виде, этих голосов нет и уже, очевидно, не будет. Поэтому в конце концов мы вернулись к тому, с чего начинали. Закон о столице, несомненно, нужен. Но нужен закон для киевлян, а не против Кличко. Или любой другой фамилии, которая не устраивает ребят на Банковой", - отметил политический эксперт.

Он добавил, что власть уже получила негативные выводы по законопроекту от Совета Европы и Венецианской комиссии, которые точно не добавили аргументов голосовать за закон.