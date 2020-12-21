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Голова НБУ окреслив пріоритети на переговорах з МВФ

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 17:05
Голова НБУ окреслив пріоритети на переговорах з МВФ
Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк продовжить традиційну політику

Національний банк України продовжує обраний курс на режим інфляційного таргетування, гнучкий валютний курс, покращення корпоративного управління та зниження рівня непрацюючих кредитів. Співпраця з МВФ забезпечить стабільність під час пандемії.

Про це написав голова НБУ Кирило Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

"Отже, до роботи з місією МВФ ми готові. Плануємо цього тижня ряд зустрічей з експертами МВФ", - повідомив він.

Як зазначив Шевченко, місія МВФ розпочала свою роботу в Україні для перегляду угоди співпраці stand-by. Через COVID-19 місія працюватиме у форматі онлайн-звязку. Робота місії продовжиться також у січні 2021 року.

"Співпраця з МВФ - це беззаперечна основа для підтримки стабільності нашої країни у складні часи пандемії. Реалізація програми stand-by дасть змогу забезпечувати макроекономічну стабільність, необхідну для впевненого та безперервного відновлення української економіки", - додав він.

Голова НБУ окреслив пріоритети на переговорах з МВФ

Відзначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 21 грудня починає роботу в Україні. Від її результатів залежить надання чергового траншу.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України (НБУ) зі свого боку виконав усі умови, необхідні для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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