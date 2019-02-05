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Представник Трампа 6 лютого відвідає КНДР для підготовки другого саміту

Новини » Політика    05.02.2019 - 06:38
Представник Трампа 6 лютого відвідає КНДР для підготовки другого саміту
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Стівен Біган обговорить з колегою Кім Хок Чолем досягнення подальшого прогресу у виконанні зобов'язань КНДР

Пхеньян (Північна Корея) для переговорів щодо підготовки другого саміту лідерів США і КНДР Дональда Трампа і Кім Чен Ина 6 лютого відвідає високопоставлений представник адміністрації президента Сполучених Штатів Стівен Біган. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Зазначається, що в Пхеньяні Біган зустрінеться зі своїм колегою Кім Хок Чолем.

Під час переговорів сторони мають намір крім підготовки другого саміту за участю Трампа та Кім Чен Ина обговорити шляхи досягнення подальшого прогресу щодо виконання КНДР зобов'язань, досягнутих у ході першого саміту в Сінгапурі.

У Держдепартаменті США уточнили, що серед зобов'язань "повна денуклеаризація, трансформація відносин між США і КНДР і встановлення міцного миру на Корейському півострові".

Нагадаємо, раніше майбутню зустріч лідерів Сполучених Штатів Дональда Трампа і КНДР Кім Чен Ина обговорили високопоставлені чиновники Південної Кореї і США.

Дипломати США і Південної Кореї обговорили майбутній саміт Трампа та Кім Чен Ина Південна Корея і США обговорили денуклеаризацію КНДР
Новини України КНДРСамітКім Чен ИнДональд Трамп
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