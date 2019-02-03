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Дипломати США і Південної Кореї обговорили майбутній саміт Трампа та Кім Чен Ина

Новини » Політика    03.02.2019 - 20:12
Дипломати США і Південної Кореї обговорили майбутній саміт Трампа та Кім Чен Ина
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

Представник Трампа провів робочі консультації з представником Сеула з питань безпеки півострова

Високопоставлені чиновники Південної Кореї і США провели обговорення майбутньої зустрічі лідерів Сполучених Штатів Дональда Трампа і КНДР Кім Чен Ина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Повідомляється, що в неділю, 3 лютого, в Південну Корею прибув спецпосланець Трампа з питань Північної Кореї Стівен Бігун, який повинен на початку тижня провести зустріч з представниками Пхеньяну для обговорення деталей проведення майбутнього саміту.

В МЗС Південної Кореї розповіли, що Бігун провів консультації робочого рівня з представником Сеула з питань миру і безпеки на Корейському півострові До Хуном про переговори між США і КНДР.

У той же час місцеві ЗМІ повідомляють, що зустріч Бігуна і його північнокорейського колеги повинна відбудуться в селищі Пхандмунджом, яке розташоване на кордоні між двома корейськими державами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США і КНДР погодили місце і дату нового саміту. Дональд Трамп заявив, що дата і місце проведення нової зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином були узгоджені і можуть бути оголошені наступного тижня.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДРЮжная Корея
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