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Представник ОРДЛО розповів про проблеми на засіданні підгруп ТКГ

Автор: Игорь Литвиненко

У вівторок, 1 вересня, завершилося засідання підгруп Тристоронньої контактної групи в Мінську. Росія знову продовжує наполягати, що є лише спостерігачем у конфлікті на Донбасі.

Про це у Facebook написав представник окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) Сергій Гармаш.

Він зазначив, що засідання завершилося на дві години раніше, ніж зазвичай.

"Знову говорили з автовідповідачем. Росія як і раніше, тільки більш нахабно, робить вигляд, що вона спостерігач, а її маріонеткам з ОРДЛО врегулювання конфлікту потрібно також, як "Газпрому" глобальне потепління", - написав Гармаш.

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Також представник ОРДЛО прогнозує, що зустріч радників "нормандської четвірки" знову буде перенесено в зв'язку з "чиїм-небудь відрядженням".

Засідання контактної групи відбудеться завтра, 2 вересня.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися до 10 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський очікує, що зустріч в нормандському форматі пройде після зустрічі радників.

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