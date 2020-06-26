Представник МВФ назвав пріоритети в програмах співпраці з Україною

Голова представництва Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Києві Йоста Люнгман назвав основні пріоритети в програмах співпраці України з МВФ. Важливо зберегти стратегічні напрямки реформ.

Про це він сказав під час зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації, передає прес-служба ЄБА.

За його словами серед довгострокових цілей - боротьба з корупцією, реформування інституцій органів стягнення - Податкової та Митної служб (зокрема, шляхом створення єдиних юросіб), впровадження судової реформи, сприяння приватизаційному процесу, розвиток фінансового сектору.

Також важливо поєднати ефективні короткотермінові заходи, спрямовані на швидке відновлення економіки, із збереженням структурних реформ, що триватимуть протягом тривалішого часу, додав він.

Крім того, МВФ очікує, що Україна відновить податково-бюджетну консолідацію, яка вже найближчим часом дозволить упорядкувати державні фінанси після спричиненого кризою шоку.

Люнгман також зазначив, що наступного року економічна ситуація частково покращиться, однак, навіть наприкінці 2021 року рівень ВВП буде приблизно на 6% нижчим, аніж у 2019 році. За попередніми оцінками, Україна повернеться до докарантинного рівня розвитку лише у 2024 році.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом МВФ, зовнішній борг України зросте у 2020 році до 93,0 млрд доларів (з 78,8 млрд доларів у 2019 році), відношення держборгу до ВВП збільшиться до 65,4% (з 50,4% у 2019 році).