Представник Кабміну в Раді прокоментував заяву щодо "списку недоторканих"

Заяву генерального прокурора Юрія Луценка про передачу посольством Сполучених Штатів Америки "списку недоторканих" потрібно розцінювати не як політичну заяву, а як юридичні дії. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Юрій Віталійович Луценко, зробивши цю заяву, прекрасно розумів усі подальші, в тому числі і політичні, наслідки персонально для нього. Я думаю, що він перейшов із суто політичної площини в юридичну площину. Тому ця заява стає юридичним фактором. Тому я думаю, що далі ми будемо бачити розвиток цих подій", - повідомив Денисенко.

Нагадаємо, посольство США в Україні заперечує передачу генпрокурору Юрію Луценку так званого "списку недоторканних" для правосуддя. Так, у посольстві підкреслили, що заяви Луценка спрямовані на ослаблення репутації посла Марі Йованович.

Як писало РБК-Україна раніше, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що під час першої зустрічі з ним посол США в Україні Марі Йованович передала список людей, щодо яких не можна проводити розслідування.

Додамо, раніше посол США в Україні заявила про необхідність звільнити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Вона також дорікнула йому у консультуванні підозрюваних у тому, як уникнути відповідальності за корупцію.