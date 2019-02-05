Представник Кабміну у Раді прокоментував рішення адмінсуду щодо Супрун

Фото: Вадим Денисенко (УНІАН)

У Кабміні та МОЗ вивчать, чи можна оскаржити рішення суду

У Кабінеті міністрів мають вивчити рішення суду про відсторонення Уляни Супрун з посади в.о. міністра з питань охорони здоров'я для розуміння юридичних наслідків. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Кабміні та МОЗ вивчать, чи можна оскаржити рішення адміністративного суду.

"Наскільки я розумію, зараз юридичне управління і МОЗ повинні отримати цей документ. Після цього ми зрозуміємо, які юридичні дії далі буде робити Кабінет міністрів і Міністерство охорони здоров’я. Поки що ми бачили в ЗМІ, що є таке рішення. Ми не бачили на руках документа. Не готовий говорити про юридичні наслідки: чи можна оскаржити чи не можна", - повідомив Денисенко.

Нардеп наголосив, що до Супрун не було претензій як до виконуючого обов’язки міністра охорони здоров’я.

"Це була безумовна спрямована кампанія проти неї. Ця кампанія пов’язана з тими величезними коштами, які виділяє держава на медичну галузь. Уряд буде робити все залежне для того, щоб медична реформа продовжувалась. Я думаю, що буде йти боротьба за те, щоб Уляна Супрун залишилась у своєму кріслі», - зазначив парламентар.

За словами Денисенка, Супрун не можуть дорікнути жодним корупційним скандалом.

"Чи бореться Супрун із крадіжками? Бореться. Чи можемо ми сказати, що вперше за 25 років держава 100% забезпечена вакцинами? Так, можемо. Насправді ніхто з її супротивників не може дорікнути Супрун в жодному корупційному скандалі - це теж абсолютна правда", - додав він.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Так, суд відсторонив Супрун за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука до прем'єра Володимира Гройсмана про підписання розпорядження про тимчасове покладення на Супрун виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.

Як писало РБК-Україна, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявив, що рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я обов'язково буде обговорено між членами уряду.

Додамо, в жовтні минулого року комітет з питань охорони здоров'я підтримав постанову про звернення до Кабміну про звільнення виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і заступника міністра Олександра Лінчевського.