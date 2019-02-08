Підприємства роздрібної торгівлі дали прогноз зростання цін

Інфляційні очікування роздрібних торговців дещо знизилися

Индикатор деловой уверенности в розничной торговле в I квартале 2019 года снизился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 11,3 п.п. и составляет плюс 3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса 689 предприятий, проведенного Государственной службой статистики.

www.ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, 50% респондентов ожидают роста цен в I квартале 2018 года, 47% - сохранения цен на текущем уровне и только 3% - снижения цен.

www.ukrstat.gov.ua

Индикатор исчислен в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда

Отметим, по данным опроса, проведенного Государственной службой статистики, 61% предприятий розничной торговли ожидали роста цен в IV квартале 2018 года, 37% - сохранения цен на текущем уровне и только 2% - снижение цен.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, оборот розничной торговли в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 6,1%.