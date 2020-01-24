Клони "Слуги народу" масово припиняють діяльність

Інформація у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань свідчить, що одразу дев’ять підприємств, які містять у назві слова "Слуга народу" наразі припиняють свою діяльність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "Чесно".

Так, компанії створили переважно влітку 2019 року під час парламентської кампанії, вони проіснували по кілька місяців.

Рух зазначає, що одночасне припинення діяльності дев’яти подібних компаній може свідчити про їхню пов’язаність між собою, або спільного виконавця, який займався їх реєстрацією, а тепер закриває юридичні особи.

Вказано, що загалом у реєстрі фігурує 48 компаній, які містять у назві слова "Слуга народу".

Так, у ході парламентських виборів 2019 року 76 самовисуванців у своїх біографіях вказали, що вони працівники компаній або члени громадських організацій, які містять у назві слова "Слуга народу". Частина із кандидатів вказали, що є членами партії "Слуга народу".

Однак за кілька тижнів до дня виборів, 30 червня, партія подала позов до ЦВК через кандидатів-клонів та вимагала змінити в бюлетені дані дев'ятьох кандидатів, які не належать до їхньої політсили. Слід зазначити, що станом на зараз на сайті ЦВК частина біографій змінена: з опису виключили належність частини клонів до партії СН.

"Усі дев’ять компаній, які зараз синхронно ліквідуються, були зареєстровані в період із 11 по 19 червня 2019 року. Найчастіше це товариства з обмеженою відповідальністю та приватні підприємства", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, влітку 2019-го Комітет виборців України повідомляв, що кандидати в народні депутати на позачергових парламентських виборах, які балотуються як самовисуванці, масово використовують при реєстрації "бренд" партії "Слуга народу", створюючи фонди, громадські організації і т.д. під назвою "Слуга народу" або схожими на неї.

Як писало РБК-Україна, КВУ також повідомляв, що у мажоритарних округах на виборах до ВР балотується 161 кандидат-однофамілець. Так, зі 199 округів у 48 серед кандидатів зареєстровані так звані клони, у яких однакові прізвища з більш рейтинговими політиками.