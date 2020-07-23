На підприємстві "Укравтодору" у Дніпрі проводять масові обшуки

Служба безпеки проводить масові обшуки у "Дніпропетровському облавтодорі". Слідчі дії пов’язані з поглинанням та доведенням підприємства до банкрутства.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі "Укравтодору".

Там зазначили, що справу порушив офіс Генерального прокурора за заявою голови "Укравтодору" Олександра Кубракова.

"Ініціатива Кубракова була на початку його роботи, коли він прийшов на посаду. В середині листопада. Провели внутрішній аудит і зрозуміли, що у нас 8 таких облавтодорів, дуже видатних, і вже тоді почали працювати з правоохоронцями", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, у січні цього року силовики затримали на хабарі директора одного з держпідприємств "Закарпатського облавтодору".

А у минулому році на хабарі попався керівник "Донецького облавтодору".