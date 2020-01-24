Чиновника Закарпатського облавтодору затримали на хабарі у 325 тисяч гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За хабар він і його спільник обіцяли залишити на посаді керівника однієї з філій

У п'ятницю, 24 січня, силовики затримали під час отримання частини хабара в сумі 325 тисяч гривень директора одного з держпідприємств "Закарпатського облавтодору" та начальника відділу філії цього ж підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що чиновники вимагали у керівника однієї з філій облавтодору гроші на суму 375 тисяч гривень, обіцяючи залишити його на посаді.



"В даний час вирішується питання про повідомлення їм про підозру у 3 ч. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України, а також направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.



Проводяться невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Києві поліцейського затримали на хабарі. Патрульний і його знайомий запропонували підприємцю нібито вирішити його проблеми з погрозами за грошову винагороду в сумі 150 тис. доларів.

Також РБК-Україна писало, що компанію-фігуранта схеми в Міноборони визнали банкрутом. Компанія фігурувала у розслідуванні корупційних дій посадових осіб Міністерства оборони, в результаті яких держбюджету було завдано збитків в особливо великих розмірах.