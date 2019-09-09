Підприємство Коломойського погасило борг "ПриватБанку" перед НБУ

АТ "Нікопольський завод феросплавів" погасило заборгованість "ПриватБанку" перед Національним банком за кредитом рефінансування в сумі, що дорівнює ринковій вартості заставного майна заводу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, таким чином підприємство достроково виконало зобов’язання перед Національним банком за мировою угодою.

Нагадаємо, у травні 2018 року Національний банк подав до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву про звернення стягнення на рухоме майно, що належить АТ "Нікопольський завод феросплавів". Це майно було передано в заставу як забезпечення зобов’язань АТ КБ "Приватбанк" за кредитом рефінансування.

У 2018 році Національний банк подав 148 позовів проти колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних з ним 32 компаній - майнових поручителів на загальну суму близько 10 млрд грн.

Суди вже ухвалили 21 рішення на користь Національного банку про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями "ПриватБанку" на загальну суму 1,2 млрд грн, 18 з яких набрали законної сили, а виконавчі документи були направлені в органи Державної виконавчої служби для примусового виконання.