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Підприємство фігуранта санкцій РНБО завдало державі збитків на 280 млн гривень, - СБУ

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) викрила одне з підприємств Миколаївської області на завданні державі збитків на понад 280 млн гривень. Його власником є Араїк Амірханян, який знаходиться під санкціями РНБО і у розшуку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили, що керівництво кар’єру протягом 2-х років незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій. Зловмисники діяли з порушенням правил використання надр, що також створювало небезпеку для довкілля.

Повідомляється, що у межах раніше розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків і вилучили документацію, що підтверджує незаконну розробку надр.

Наразі вирішується питання щодо арешту спецтехніки, залученої у видобутку.

Зазначено, що керівнику спецкар’єру, головному інженеру і співробітнику товариства повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою) та ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, що Україна вперше ввела персональні санкції проти топ-10 осіб української контрабанди.

Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський забрав громадянство у трьох українців. Мова йде про Вадима Альперіна, Олександра Єрімічука, а також Араїка Амірханяна.

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