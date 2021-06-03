Підприємство фігуранта санкцій РНБО завдало державі збитків на 280 млн гривень, - СБУ

Правоохоронці встановили, що керівництво кар’єру протягом 2-х років незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій. Зловмисники діяли з порушенням правил використання надр, що також створювало небезпеку для довкілля.

Повідомляється, що у межах раніше розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків і вилучили документацію, що підтверджує незаконну розробку надр.

Наразі вирішується питання щодо арешту спецтехніки, залученої у видобутку.

Зазначено, що керівнику спецкар’єру, головному інженеру і співробітнику товариства повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою) та ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.