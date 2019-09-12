Підприємці закликали відкликати "податковий" законопроект №1210

Союз українських підприємців закликав відкликати законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві". Про це йдеться в повідомленні на сайті спілки.

На думку представників організації, законопроектом ускладнюється адміністрування податку на прибуток та трансфертне ціноутворення (ТЦУ).

"Запропоновані зміни щодо ТЦУ значно розширюють права податкових органів, покладаючи при цьому значний тягар на платників податків. Вводиться ряд нових різниць між фінансовим і податковим обліком, що ще більше ускладнює обчислення податку на прибуток підприємств. Натомість український бізнес підкреслює необхідність заміни податку на прибуток податком на виведений капітал (ПНВК)", - йдеться в повідомленні.

В СУП підкреслили, що ПНВК передбачає спрощену модель розрахунку податку, тому адміністративне навантаження на бізнес полегшується.

"Об'єктом уваги Державної податкової служби України стають тільки операції з неплатниками податку на виведений капітал, що спрощує адміністрування і прибирає можливості для корупції у фіскальних органах", - зазначили в організації.

Крім того, законопроектом вводиться додаткове регулювання, а для деяких галузей істотно збільшується оподаткування з порушенням принципу стабільності податкового законодавства. Термін набрання чинності законопроекту повинен враховувати п. 4.1.9. ПКУ, а зміни правил та ставок повинні бути прогнозованими, зазначили в СУП.

Також виключається з ПКУ положення про особисту відповідальність податкових інспекторів.

"СУП звертає увагу на повну безкарність за необгрунтовані донарахування податків і зборів посадових осіб контролюючих органів при здійсненні ними своїх повноважень. За Індексом глобальної конкурентоспроможності, діяльність контролюючих органів визнана однією з ключових перешкод ведення бізнесу в Україні. Бізнес зазначає, що персональну відповідальність представників контролюючих органів треба не скасовувати, а навпаки - посилити. Учасники СУП разом з бізнес-омбудсменом та експертним середовищем розробили відповідний проект закону", - йдеться в повідомленні.

Законопроектом збільшуються штрафні санкції за порушення термінів реєстрації податкових накладних, навіть при неоподатковуваних та пільгових операціях.

Вводяться обмеження витрат на відсотки за кредитами, що збільшить фіскальне навантаження і встановить економічно невиправдані обмеження за будь-якими позиками від резидентів, нерезидентів, пов'язаних і непов'язаних осіб. Створює несприятливі умови для залучення кредитування.

Також запроваджується оподаткування курсових різниць збільшення адміністративного тиску на компанії, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, а також зовнішніх інвесторів. Відповідна ініціатива призведе до гальмування розвитку економіки, вважають в СУП.

Крім того, вводиться оподаткування експортних операцій за ставкою 20% ПДВ з суми перевищення собівартості над ціною продажу, що є економічно невиправданим.

Союз українських підприємців зазначає, що проект закону №1210 передбачає запровадження ініціатив, істотно, що суттєво обтяжують податкове адміністрування і є шкідливими для розвитку українського бізнесу і економіки в цілому.

"Зате СУП закликає підтримати проект закону №1185 про введення податку на виведений капітал без втрат наповнення бюджету", – зазначили в спілці.

Нагадаємо, раніше Державна регуляторна служба назвала понад 10 причин, за якими не можна приймати зміни у Податковий кодекс, викладені в законопроекті 1210.