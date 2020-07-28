Ймовірний спільник луцького терориста вийшов з-під варти

Ймовірний спільник луцького терориста Максима Кривоша Дмитро Михайленко вийшов з-під варти. За нього було внесено заставу в розмірі 175 тисяч гривень.

Про це заявив адвокат Михайленко Андрій Кістяний, передає "Суспільне".

За його словами, заставу внесли родичі чоловіка.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку озброєний чоловік Максим Кривош захопив рейсовий автобус з 13 пасажирами. Він взяв їх у заручники. Чоловік вимагав від президента та українських чиновників виконати його вимога - записати відео з текстом "Фільм "Земляни" 2005 року - дивитися всім". Вимога терориста виконав Володимир Зеленський, після чого Кривош звільнив заручників, а сам був затриманий.

Після того як Кривош здався правоохоронцям, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання його передбачуваного спільника в Харкові; за його словами, між ними були нібито ділові контакти.

Під час обшуку в Михайленко вилучили зброю, яке він нібито пересилав покупцям поштою, в тому числі і в Луцьк. Його підозрюють у незаконному зберіганні зброї. Сам Кривош заперечував, що мав спільників.

Пізніше спікер МВС Артем Шевченко заявив, що Михайленко поки не вважають спільником Кривоша, а називають його контактом.

24 липня Орджонікідзевський райсуд Харкова заарештував Дмитра Михайленка на два місяці.