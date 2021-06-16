Припис НАЗК про незаконність призначення голови "Нафтогазу" має політичний підтекст, - економіст

"Політичні ігрища навколо посади керівника стратегічного підприємства лише створюватимуть управлінський хаос та невизначеність в ній, у чому зараз найбільше зацікавлені "запоребріком", - написав Кушнірук.

На його думку, політичні спекуляції довкола керівника НАКу послаблюють позиції України в питанні перемовин з західними партнерами щодо заборони на будівництво газопроводу "Північний поік-2". Вони дають Росії додаткові аргументи на користь добудови газопроводу та введення його в експлуатацію.

Економіст також звернув увагу, що раніше голова НАЗК не демонстрував подібну принциповість щодо виконання норм закону стосовно призначення колишніх високопосадовців на посади керівників державних компаній.

"У мене великі сумніви, що йдеться про особисту ініціативу пана Новікова щодо перевірки рішення Кабміну. Принаймні при схожих ситуаціях, наприклад, під час призначення головою правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, який до того обіймав посаду першого заступника міністра інфраструктури, жодної реакції з боку НАЗК не було", - нагадав Кушнірук.

Він також зазначив, що особисто Юрій Вітренко на посаді першого заступника міністра енергетики жодних рішень стосовно "Нафтогазу" не ухвалював, вони приймались урядом, як колегіальним органом.

"Нафтогаз" знаходиться під прямим керівництвом Кабміну. По-друге, враховуючи, що Вітренко був виконуючим обов'язки міністра Міненерго, він не міг голосувати на засіданнях уряду з жодних питань, у тому числі які стосуються НАК "Нафтогаз". У кращому випадку, він міг давати свої рекомендації тим чи іншим міністерствам щодо діяльності цієї державної компанії, але вони ні на що не впливали, не кажучи, що, по факту, їх просто не враховували", - пояснив експерт.