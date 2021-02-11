RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Запобігли можливому теракту: у Німеччині та Данії затримали трьох сирійців

Автор: Дмитро Левицький

Поліцейські Німеччини та Данії, можливо, запобігли теракту в Європі. Правоохоронці затримали трьох сирійців, які можуть бути пов'язаними з "Ісламською державою".

Про це повідомило німецьке агентство Der Spiegel.

Популярні новини
AstraZeneca збільшить виробництво COVID-вакцини в Європі 10 лютого 2021
Лукашенко назвав умови своєї відставки 11 лютого 2021
У Путіна відреагували на нові протести в Росії: в "кішки-мишки" грати не будемо 09 лютого 2021
Штат Джорджія почав розслідувати спроби Трампа скасувати результати виборів 09 лютого 2021
Кількість нових випадків зараження COVID знижується четвертий тиждень поспіль, - ВООЗ 10 лютого 2021
У Південній Кореї схвалили застосування вакцини від COVID AstrаZeneca 10 лютого 2021
В ООН з’ясували, звідки Північна Корея бере гроші на ядерну зброю 09 лютого 2021
У ВООЗ не встановили, яка тварина стала "резервуаром" COVID-19 09 лютого 2021
Захисники природи заявили про спроби угоди Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" 09 лютого 2021
Як COVID потрапив на ринок в Ухані, встановити неможливо. Висновок китайських експертів 09 лютого 2021

За даними агентства, на вихідних правоохоронці двох країн заарештували

Минулого тижня поліція Німеччини отримала інформацію про підозріле інтернет-замовлення від 33-річного сирійця з Данії. Він замовив у Польщі

Правоохоронці обшукали квартиру в

Мешканця квартири в Spiegel, слідчі знайшли хімічні речовини. Пізніше правоохоронці арештували і третього брата, який перебував у

Нагадаємо, сьогодні в Київській області спецпризначенці СБУ затримали терористів "Ісламської держави", які переховувалися на території України. У помешканні терористів знайшли вибухівку та заряди до гранатомету.

Додамо, наприкінці січня в Багдаді стався серйозний подвійний теракт, відповідальність за який взяла "Ісламська держава".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГерманияІДІЛДанияВійна в СиріїТерактЗадержание
Читайте також
У Білорусі в січні затримали майже 900 осіб з політичних мотивів
США призупинили виведення частини військ з Німеччини
Прогноз погоди