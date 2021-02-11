Запобігли можливому теракту: у Німеччині та Данії затримали трьох сирійців

Поліцейські Німеччини та Данії, можливо, запобігли теракту в Європі. Правоохоронці затримали трьох сирійців, які можуть бути пов'язаними з "Ісламською державою".

Про це повідомило німецьке агентство Der Spiegel .

Мешканця квартири в Spiegel, слідчі знайшли хімічні речовини. Пізніше правоохоронці арештували і третього брата, який перебував у

Минулого тижня поліція Німеччини отримала інформацію про підозріле інтернет-замовлення від 33-річного сирійця з Данії. Він замовив у Польщі

За даними агентства, на вихідних правоохоронці двох країн заарештували

Нагадаємо, сьогодні в Київській області спецпризначенці СБУ затримали терористів "Ісламської держави", які переховувалися на території України. У помешканні терористів знайшли вибухівку та заряди до гранатомету.

Додамо, наприкінці січня в Багдаді стався серйозний подвійний теракт, відповідальність за який взяла "Ісламська держава".