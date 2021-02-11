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Предотвратили возможный теракт: в Германии и Дании задержали трех сирийцев

Автор: Дмитрий Левицкий

Полицейские Германии и Дании, возможно, предотвратили теракт в Европе. Правоохранители задержали трех сирийцев, которые могут быть связаны с "Исламским государством".

Об этом сообщило немецкое агентство Der Spiegel.

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По данным агентства, на выходных правоохранители двух стран арестовали

На прошлой неделе полиция Германии получила информацию о подозрительном интернет-заказе от 33-летнего сирийца из Дании. Он заказал в Польше

Правоохранители обыскали квартиру в

Обитателя квартиры в Spiegel, следователи нашли химические вещества. Позже правоохранители арестовали и третьего брата, который находился в

Напомним, сегодня в Киевской области спецназовцы СБУ задержали террористов "Исламского государства", которые скрывались на территории Украины. В квартире террористов нашли взрывчатку и заряды к гранатомету.

Добавим, в конце января в Багдаде произошел серьезный двойной теракт, ответственность за который взяло "Исламское государство".

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