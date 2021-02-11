Предотвратили возможный теракт: в Германии и Дании задержали трех сирийцев

По данным агентства, на выходных правоохранители двух стран арестовали

На прошлой неделе полиция Германии получила информацию о подозрительном интернет-заказе от 33-летнего сирийца из Дании. Он заказал в Польше

Правоохранители обыскали квартиру в

Обитателя квартиры в Spiegel, следователи нашли химические вещества. Позже правоохранители арестовали и третьего брата, который находился в