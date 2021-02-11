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"Відсиджувались" в Україні: СБУ затримала бойовиків ІДІЛ із вибухівкою та боєприпасами

Новость на русском → Україна, Четвер 11 лютого 2021 10:47
"Відсиджувались" в Україні: СБУ затримала бойовиків ІДІЛ із вибухівкою та боєприпасами Фото: затримані бойовики ІДІЛ (пресцентр СБУ)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України викрила в Київській області осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". У бойовиків знайшли вибухівку та гранатометні постріли.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

Зазначається, що лідером осередку є бойовик, що перебуває у розшуку в одній з країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії. За даними спецслужби, у 2019 році за підробленими документами він прибув в Україну і зібрав групу "однодумців", усі учасники якої є іноземцями.

"Оперативники спецслужби встановили, що учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ і здійснювали легалізацію на території нашої країни вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, частина з них є діючими бойовиками "ІДІЛ". За задумом лідерів міжнародної терористичної організації, вони мали "відсидітись" в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників.

Правоохоронці провели 9 обшуків за адресами тимчасового проживання та переховування фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено засоби ураження: вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу, гранату Ф-1, 8 гранатометних пострілів, іноземну валюту, банківські картки, чернетки із записами фінансових переказів до Сирії.

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"У фігурантів виявлено символіку міжнародної терористичної організації «ІД», релігійно-екстремістську літературу автора, причетного до вербування бойовиків. До матеріалів кримінального провадження слідством також долучено задокументоване листування учасників осередку із бойовиками "ІД" за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях", - повідомили в СБУ

Розслідування проводилося у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчо-розшукові дії, збираються докази для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, наприкінці листопаду 2020 року Україна приєдналася до санкцій Європейського союзу проти терористичних організацій "Ісламська держава" і "Аль-Каїда".

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