Чи надасть Німеччина зброю Україні: офіційна відповідь міністра оборони

За її словами, Німеччина підтримує Україну іншими засобами. Зокрема, у лютому передадуть польовий госпіталь.

"Ми також поставили апарати штучної вентиляції легень. І ми лікуємо тяжко поранених українських солдатів у наших шпиталях Бундесверу. Тож ми підтримуємо Київ. Тепер ми маємо зробити все можливе для деескалації. Постачання зброї зараз марні - така думка федерального уряду", - сказала Ламбрехт.

Міністр заявила, що Німеччині докладає всіх зусиль, щоб запобігти російському вторгненню.

"Коли прямо біля кордону з Україною зосереджено понад 100 тисяч російських солдатів, це надзвичайно загрозлива ситуація. Ми стривожені, бачимо небезпеку і робимо все можливе, щоб їй запобігти", - сказала вона.