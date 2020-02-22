Призначений Трампом керівник нацрозвідки почав кадрові чистки

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Річард Гренелл в перший день на посаді звільнив заступника директора Ендрю Холлмана, який пропрацював у секретних службах понад 30 років

Новий виконуючий обов'язки директора Національної розвідки Сполучених Штатів Річард Гренелл почав кадрові чистки вже в перший день на новій посаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як зазначається, Гренелл уже в перший день на посаді звільнив заступника директора Ендрю Холлмана, який пропрацював у секретних службах понад 30 років.

"Колишній в.о. директора Національної розвідки Джозеф Магуайр та його заступник Ендрю Холлман були звільнені у п'ятницю", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Гренелл - політичний призначенець президента ДональдаТрампа - який донедавна був послом США в Німеччині прямо заявив досвідченому офіцеру розвідки Холлману, що "його служба більше не потрібна".

Різкі зміни в керівництві Національної розвідки відбулися відразу після повідомлень про те, що Трамп був розгніваний на в.о. директора цієї структури Джозефа Магуайра. За повідомленнями ЗМІ, керівник розвідки представив йому звіт про нові втручання Росії у вибори в США з метою допомогти Трампу переобратися на наступний термін.

Коли про це стало відомо загалу, президент США заявив про заміну керівника Національної розвідки.

Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив призначення на посаду виконуючого обов'язки директора національної розвідки чинного американського посла в Німеччині Річарда Гренелла.

Раніше повідомлялося, що Греннел може очолити розвідку США, так як Магуайр не може залишатися на посаді після 11 березня, так як не пройшов процедуру затвердження в Сенаті.