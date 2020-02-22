Назначенный Трампом глава нацразведки начал кадровые чистки

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Ричард Гренелл в первый день на посту уволил замдиректора Эндрю Холлмана, который проработал в секретных службах более 30 лет

Новый исполняющий обязанностидиректора Национальной разведки Соединенных Штатов Ричард Гренелл начал кадровые чистки уже в первый день на новой должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Как отмечается, Гренелл уже в первый день на посту уволил заместителя директора Эндрю Холлмана, который проработал в секретных службах более 30 лет.

"Бывший и.о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр и его заместитель Эндрю Холлман были уволены в пятницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Гренелл - политический назначенец президента ДональдаТрампа - который до недавнего времени был послом США в Германии прямо заявил опытному офицеру разведки Холлману, что "его служба больше не нужна".

Резкие изменения в руководстве Национальной разведки произошли сразу после сообщений о том, что Трамп был разгневан на и.о. директора этой структуры Джозефа Магуайра. По сообщениям СМИ, руководитель разведки представил ему отчет о новые вмешательства России в выборы в США с целью помочь Трампу переизбраться на следующий срок.

Когда об этом стало известно общественности, президент США заявил о замене руководителя Национальной разведки.

Напомним, Дональд Трамп подтвердил назначение на должность исполняющего обязанности директора национальной разведки действующего американского посла в Германии Ричарда Гренелла.

Ранее сообщалось, что Греннел может возглавить разведку США, так как Магуайр не может оставаться на посту после 11 марта, так как не прошел процедуру утверждения в Сенате.