ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Назначенный Трампом глава нацразведки начал кадровые чистки

Новости » Политика     22.02.2020 - 10:21
Назначенный Трампом глава нацразведки начал кадровые чистки
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Ричард Гренелл в первый день на посту уволил замдиректора Эндрю Холлмана, который проработал в секретных службах более 30 лет

Новый исполняющий обязанностидиректора Национальной разведки Соединенных Штатов Ричард Гренелл начал кадровые чистки уже в первый день на новой должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Как отмечается, Гренелл уже в первый день на посту уволил заместителя директора Эндрю Холлмана, который проработал в секретных службах более 30 лет.

"Бывший и.о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр и его заместитель Эндрю Холлман были уволены в пятницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Гренелл - политический назначенец президента ДональдаТрампа - который до недавнего времени был послом США в Германии прямо заявил опытному офицеру разведки Холлману, что "его служба больше не нужна".

Резкие изменения в руководстве Национальной разведки произошли сразу после сообщений о том, что Трамп был разгневан на и.о. директора этой структуры Джозефа Магуайра. По сообщениям СМИ, руководитель разведки представил ему отчет о новые вмешательства России в выборы в США с целью помочь Трампу переизбраться на следующий срок.

Когда об этом стало известно общественности, президент США заявил о замене руководителя Национальной разведки.

Напомним, Дональд Трамп подтвердил назначение на должность исполняющего обязанности директора национальной разведки действующего американского посла в Германии Ричарда Гренелла.

Ранее сообщалось, что Греннел может возглавить разведку США, так как Магуайр не может оставаться на посту после 11 марта, так как не прошел процедуру утверждения в Сенате.

Пристайко обсудил с замгоссекретаря США мирный план по Донбассу Американские военные передали помощь тренировочному центру ССО
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь