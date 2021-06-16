Запропонована реформа СБУ не відповідає умовам безпекового середовища, - Білецький

Сьогодні парламентський комітет розглядатиме як невідкладний оновлений законопроект про Службу безпеки України . Запропонована реформа СБУ не відповідає умовам безпекового середовища, тобто, умовам війни, яку де факто веде Україна.

Про це заявив лідер партії "Національний корпус", засновник полку Азов Андрій Білецький в колонці на УП.

На думку Білецького, запропонована реформа СБУ не буде ефективно працювати в українських реаліях, тому що:

1. Розробці закону про СБУ, як і решти законів безпекової сфери, мав би передувати всебічний аналіз загроз безпеці України. З розрахунками, моделюванням і прогнозом. На підставі цього аналізу й має відбуватися побудова відповідних органів. Таким аналізом не можна вважати ст. 19 Стратегії нацбезпеки України, яка була затверджена президентом 14 вересня 2020 року.

2. Найефективнішим механізмом контррозвідувальної діяльності є створення агентурного апарату. Саме він дає можливість ефективно вирішувати завдання контррозвідки.

3. Передача ВКР до МОУ - безглузда ідея й "зведення рахунків".

4. За модель реформування СБУ взято західні країни. Але більшість з них є членами НАТО, а ті, які не є, оточені країнами НАТО.

5. Кадрова проблема. Високий вступний конкурс в академію СБУ обумовлений, головним чином, бажанням випускників як найшвидше монетизувати набутий ними адміністративний статус. Тому, реформа СБУ в контррозвідку нового типу має полягати у виводі поза штат всіх її співробітників та повному кадровому перезавантаженні.

6. Щодо демілітаризації. Незрозуміло, чому СБУ, яка здійснює контррозвідувальне забезпечення військових формувань, має бути демілітаризована. Статус військовослужбовця набагато вагоміший в суспільстві, ніж держслужбовця, і цей статус надає більше пільг. Крім того, військовослужбовець не працює, а проходить військову службу в межах таких правових понять, як "військова дисципліна", "військовий обов'язок" та "військова присяга".

7. СБУ має зберегти за собою право досудового слідства за статтями, які належать до компетенції контррозвідувального органу. Особливо, в умовах, де факто, війни. Позбавлення цих функцій не дозволить СБУ діяти оперативно та вести повноцінну розробку виявлених потенційних джерел іноземних спецслужб.

"Ключовий момент. Досвід створення "нової" поліції, НАБУ та ДБР говорять про те, що треба докорінно реформувати ВСЕ суспільство, а не намагатися, як більшовики, побудувати комунізм в одній, окремо взятій країні. Цього не трапилось, як і не вийшло з НАБУ чи ДБР "непримиренних борців з розкраданням соціалістичної власності". Попри дуже пристойні зарплати", - наголосив лідер Нацкорпусу.