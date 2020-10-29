Пропонували 1 млн доларів: копачі бурштину хотіли підкупити чиновника поліції

У Рівненській області затримали організаторів видобутку бурштину, які хотіли підкупити начальника департаменту Національної поліції. Хотіли за мільйон доларів повернути в поліцію колишнього співробітника і призначити його головою обласного управління.

Про це повідомляє сайт Нацполіції.

Встановлено, що копачі бурштину хотіли забезпечити собі безперешкодну діяльність і для цього розробили план, щоб налагодити зв'язки серед керівництва поліції. Він передбачав підкуп чиновника Нацполіції для домовленості про призначення на посаду керівника поліції в Рівненській області людини, яка не буде заважати їм незаконно видобувати бурштин. Цією людиною повинен був стати колишній поліцейський-учасник змови.

Начальник одного з департаментів поліції повідомив керівництво про бажання певних осіб зустрітися для передачі йому хабара. На зустріч з чиновником поліції прийшли 45-річний претендент на посаду в Рівненській області та його 54-річний спільник. Вони запропонували заплатити мільйон доларів в обмін на призначення потрібної людини.

Поліція провела обшук у фігурантів справи та вручила їм підозри і повістки про явку в суд для обрання запобіжного заходу. Справа розслідується за статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харківській області проректор одного з університетів постане перед судом за звинуваченням в отриманні хабара. Мова йде про надання в оренду приміщень, які знаходяться на балансі університету.

Також повідомлялося, що в Луганській області керівники та начальники причетні до розкрадання грошей, виділених державою на боротьбу з затопленням шахт. Сума збитків оцінюється в 14 мільйонів гривень.