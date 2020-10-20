У Луганській області розкрадали гроші для боротьби з підтопами в шахтах

Фото: шахта "Золоте" (galinfo.com.ua)

У Луганській області керівники та начальники причетні до розкрадання грошей, виділених державою на боротьбу з затопленням шахт. Сума збитків оцінюється в 14 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національна поліція.

В 2017 році на двох шахтах у Луганській області склалася критична ситуація з підтопленням шахт. На шахтар "Золоте" збільшився рівень води, що могло призвести до катастрофи. У 2018-му уряд виділив 33 мільйони гривень для фінансування необхідних робіт.

Держпідприємство "Первомайськвугілля" уклало угоду з генпідрядником, а той - з іншою комерційною структурою. Але виявилося, що частина робіт виконувалася за рахунок працівників шахти, а ще частина, оплачених з держбюджету, не були виконані зовсім. До того ж, вартість деяких матеріалів була істотно завищена.

У результаті цього державі було завдано збиток у більш ніж 14 мільйонів гривень. Розкраданню ще 3,5 мільйона перешкоджали правоохоронні органи.

За результатом розслідування пред'явлені підозри в. о. гендиректора "Первомайськвугілля", директорові відокремленого підрозділу шахти "Золоте", а також двом керівникам товариств. Їх підозрюють за ч.2 статті 15 і ч.5 статті 191 (розкрадання або замах на розкрадання майна шляхом зловживання службовим становищем), а також ч.1 статті 366 (службове підроблення).

Раніше повідомлялося, що в Луганській області пройшли антитерористичні навчання. Зокрема, правоохоронці вчилися запобігати диверсії і теракти на об'єкти критичної інфраструктури.

перший заступник міського голови в Луганській області був затриманий при отриманні хабара. Мова йде про так званий "відкат" при проведенні тендеру.