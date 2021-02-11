ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шахрайство на 100 тисяч доларів: заступник директора "Украероруху" повідомили про підозру

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 14:33
Шахрайство на 100 тисяч доларів: заступник директора "Украероруху" повідомили про підозру Фото: будівля "Украероруху" (facebook.com/UkSATSE.official)
Автор: РБК-Україна

Заступника директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украероруху" підозрюють в шахрайстві на 100 тисяч доларів. Прокуратура повідомила йому про підозру.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Наголошується, що чиновника звинуватили в закінченому замаху на шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

Прокуратурою встановлено, що протягом 2019 року підозрюваний, ввівши в оману фермерів, обіцяв їм сприяння в отриманні дозволу на користування земельними ділянками площею 2 тисячі га для обробки та садіння сільськогосподарських культур. Ділянки розташовані на території Полтавської області і належать одному з держпідприємств.

Чоловік раніше був начальником регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській і Сумській областях. У той час він зажадав від фермерів кошти в сумі 100 тисяч доларів.

Фото: затримання (kyiv.gp.gov.ua)

"При цьому жодних можливостей виконати обіцянки чоловік не мав, а своє сприяння пояснював би наявними у нього впливовими зв'язками за попереднім місцем роботи", - йдеться в повідомленні.

Чиновника затримали під час передачі частини суми, а саме 70 тисяч доларів. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в кінці січня у Київській області викрили банду, яка займалася розбійними нападами та викраденням людей. Банду, в яку входили оперативники поліції, очолював підполковник СБУ.

Крім того, у Чернігівській області укладеного підозрюють в інтернет-шахрайстві. Відбуваючи в колонії покарання за скоєння майнових злочинів, він продавав неіснуючий сільськогосподарську техніку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство подозрение Украэрорух
NEWS
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень