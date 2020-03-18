За межами країни 12 українців лікуються від коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Зокрема, громадяни України проходять лікування у Німеччині - 5 осіб, Італії - 2, Польщі - 2, Молдові - 1, ОАЕ - 1, Домініканській Республіці - 1.

Разом з тим, 744 українці перебувають на карантині за межами України, у Єгипті - 712, 16 - у Бразилії, 7 - у Німеччині, 3 - у Домініканській республіці, 3 - в ОАЕ, 3 - у Молдові.

Одна громадянка України померла в Італії через коронавірус 13 березня і 5 українців одужали.

Нагадаємо, в Україні кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом збільшилася до 14. За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області в. Київ (2).

Зокрема, в Чернівецькій обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус.