У межах коридору: аналітик дав прогноз курсу долара до кінця тижня

На поточному тижні курс долара коливатиметься в межах коридору 27,5-28 гривень за долар із можливим незначним укріпленням гривні. Несподівані фактори, які можуть вплинути на курс, не очікуються.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Як зазначив аналітик, НБУ і надалі буде купувати невеликі обсяги валюти для поповнення міжнародних резервів, мінімізуючи свій вплив на курс та дозволяючи ринку балансуватися самостійно.

Котович нагадав, що ситуація на валютному ринку продовжила стабілізуватися і поступово гривня навіть посилилася на 0,44%, закінчивши минулий тиждень на рівні 27,6 гривень за долар.

"Ринок самостійно регулювався, і НБУ лише два дні був присутній на ринку із придбанням валюти обсягом до 20 млн доларів на день для поповнення резервів. Така присутність не мала впливу на курс і лише могла дещо сповільнити укріплення", - додав старший фінансовий аналітик групи ICU.

Відзначимо, за даними консенсус-прогнозу, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27,00 грн/долар.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує на 2020 рік курс на рівні 30 гривень за долар.