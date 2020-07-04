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Перебування іноземців в Україні на час карантину: прикордонники дали роз'яснення

Новини » Коронавірус     04.07.2020 - 14:55
Перебування іноземців в Україні на час карантину: прикордонники дали роз'яснення
Фото: прикордонник (dpsu.gov.ua)

Прикордонники розповіли, чи загрожує відповідальність за перевищення строків перебування

Прикордонники дали роз'яснення щодо строків перебування іноземців на території України на час карантину. У Державній прикордонній службі пояснили, чи настане відповідальність за перевищення цих строків.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Так, начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк заявив, що якщо терміни перебування на території України іноземців або осіб без громадянства будуть перевищені у період карантину, то їх не будуть притягувати до відповідальності.

"Якщо ж іноземець або особа без громадянства перевищила терміни перебування в Україні до початку введення карантинних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України COVID-19, то такі особи під час слідування через державний кордон будуть притягнені до відповідальності за порушення термінів перебування", - пояснив Лисюк.

Відповідно до закону, який парламент ухвалив 17 березня, у зв’язку із введенням карантину до іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до терорганів/підрозділів Державної міграційної служби із заявою про продовження строку перебування на території України та/або про обмін посвідки на тимчасове/постійне проживання у зв’язку із введенням карантину, не застосовується адміністративна відповідальність.

Підкреслюється, що ці норми стосуються виключно іноземців та осіб без громадянства, які на початок карантину перебували в Україні на законних підставах.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила в Івано-Франківській області діючого і колишнього прикордонників на продажі секретної інформації з баз даних ДПСУ.

Як писало РБК-Україна, ЄС продовжив заборону на несуттєві поїздки українців, проте є винятки: Рада ЄС визначила категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до Європи.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України пограничникикарантининостранцы
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