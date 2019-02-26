Перебування есмінця Donald Cook в Чорному морі є символом безпеки, - Волкер

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Сьогодні відбулася зустріч Петра Порошенка і Курта Волкера

Перебування есмінця Donald Cook є символом безпеки в Чорноморському регіоні. Про це повідомив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер під час відкриття виставки "Дивовижні історії Криму", передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що зранку перебував в Одесі, у зв‘язку з перебуванням там американського корабля Donald Cook.

"Перебування цього корабля є важливим символом підтримки, стабільності та безпеки в Чорноморському регіоні", - повідомив Волкер.

Він зазначив, що це є демонстрацією нашою підтримки свободи судоходства в тому числі в Керченській протоці.

"Це демонстрація того, що наша підтримка України - вона надовго", - додав Волкер.

Раніше РБК-Україна писало, що Петро Порошенко та спеціальний представник США по Україні Курт Волкер обговорили збільшення військової присутності США в Чорному морі, протидію "Північному потоку-2" та російську агресію в Азовському морі.

Нагадаємо, американський ракетний есмінець USS Donald Cook увійшов 25 лютого вранці в Одеський морський торговий порт. Він пробуде в Одесі три дні - до 27 лютого включно

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко і спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер візьмуть участь у міжнародному форумі по Криму, який пройде 26-27 лютого у Мистецькому арсеналі в Києві.