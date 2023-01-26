В Праге состоялось заседание по созданию Специального трибунала для России

Сегодня, 26 января, в Праге состоялось заседание Основной группы по созданию Специального трибунала по расследованию преступлений России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.
Кулеба рассказал, что сегодня Украина собрала в Праге представителей 20 стран, чтобы провести заседание Основной группы по созданию Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.
"Сосредоточение на путях достижения справедливости", - подчеркнул министр.
Также Кулеба поблагодарил министра иностранных дел Чехии Яну Липавского за помощь в проведении этого важного для Украины события.
Напомним, Европарламент призвал создать спецтрибунал для России и Белоруссии.
Также мы писали, что, по словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, создание спецтрибунала для России является одним из трех ключевых приоритетов Украины.
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