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В Праге не удалось собрать масштабный пророссийский протест против Украины

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Прага, Воскресенье 27 ноября 2022 00:41
В Праге не удалось собрать масштабный пророссийский протест против Украины Фото: в Праге не удалось собрать масштабный пророссийский протест против Украины (idnes.cz)
Автор: Артур Родивилов

В Праге организаторы не смогли собрать масштабный пророссийский протест против правительства и помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDnes.

Акция в пражском районе Летна собрала лишь несколько сотен человек, что значительно меньше во время протестов в сентябре и октябре.

Демонстранты принесли с собой флаги и лозунги против кабинета Петера Фиалы и Соединенных Штатов Америки. Протестующие скандировали: "Правительство в отставку", "Базы США - в США, и будет мир", "Фиала - подстрекатель войны".

Участники также требовали доступа к "альтернативным СМИ" и поставок российских энергоресурсов.

Организаторы призвали участников написать депутатам, своим работодателям или местным профсоюзам и оказать на них давление, чтобы они урегулировали ситуацию. Если они не выполнят свои требования, по словам организатора Иржи Гавела, наступит время для гражданского неповиновения и, например, всеобщей забастовки.

Напомним, десятки тысяч человек вышли на протест в центре Праги 3 сентября, призывая власти прекратить отправлять оружие Украине и начать диалог с Россией. В октябре протесты собрали несколько тысяч.

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