RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Праге прошел пророссийский протест с призывом к газовым переговорам с Москвой

Фото: В Праге прошла пророссийская акция с призывом к газовым переговорам с Москвой (twitter.com/CheeseSlices)
Автор: Артур Родивилов

Тысячи чехов протестовали в Праге в пятницу, требуя отставки правоцентристского правительства, чтобы разрешить досрочные выборы, и призывая к переговорам с Россией о поставках газа до зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Демонстрация в честь национального праздника на главной площади Праги стала третьей демонстрацией, организованной ультраправыми политическими движениями, маргинальными группами и Коммунистической партией.

Полиция оценила толпу в несколько десятков тысяч человек, что меньше, чем на двух предыдущих митингах.

Организационная группа "Чехия прежде всего!" выступает против трансатлантического альянса Европейского союза и НАТО и хочет, чтобы нация с населением 10,7 миллиона человек была нейтральной в военном отношении.

Напомним, примерно 70 тысяч человек вышли на протест в центре Праги 3 сентября, призывая власти прекратить отправлять оружие Украине и начать диалог с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия