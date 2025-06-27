Прайс-кэпы сдерживают полноценный импорт электроэнергии в Украину, - Омельченко

"Если будет жара, то потребление, соответственно, увеличится, и тогда нам придется больше импортировать. У нас есть, в принципе, такая опция, которая может покрыть этот дефицит мощности. Она покрывается через импорт", - сказал эксперт.

В то же время, по его словам, даже в пиковые периоды не используется весь доступный объем импорта.

"Этот импорт не полностью выбирается, он выбирается только на 30 40% в среднем. Но там есть проблема прайс-кэпов, вы знаете об этом, что они не способствуют коммерческому импорту", - отметил Омельченко.

По его словам, цены в ЕС позволяют выгодный импорт даже при действующих ограничениях. Однако политика искусственного сдерживания цены, выраженная в прайс-кепах, в значительной степени нивелирует этот потенциал.

"В принципе, на сегодня в Европейском союзе и в странах Центральной Европы цены значительно ниже, чем в Украине, поэтому есть возможность импорта даже при этих прайс-кэпах", - сказал аналитик.

По его мнению, без учета военных рисков, энергосистема способна пройти ближайшие сезоны без существенных ограничений. Однако полноценное использование импортного ресурса могло бы дать системе дополнительный уровень гибкости.