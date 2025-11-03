RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Прайс-кепы сдерживают евроинтеграцию украинского энергорынка, - эксперт

Фото: как влияют прайс-кепы на евроинтеграцию украинского энергорынка (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Украина должна согласовать свое рыночное регулирование с европейскими правилами для успешного запуска маркет каплинга (рыночного объединения с ЕС).

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Александр Визир, координатор сектора "Энергетика и климат" Ukraine Facility Platform.

"У нас есть закон о маркет каплинге. В законе о маркет каплинге сказано, что еще есть две вещи, которые являются экстраординарными и они могут использоваться только в чрезвычайных случаях. Это прайс-кеп и ПСО", - отметил эксперт.

По его словам, в переходных положениях законодательства прописаны исключения, которые фактически нивелируют суть самого закона.

Он рассказал, что представители Энергетического Сообщества подчеркивают необходимость гармонизации рыночных правил с европейскими.

"Мы должны отвечать требованиям тех локаций, с которыми у нас будет осуществлен маркет-каплинг. Ну, а там нет такого инструмента прайс-кепов, как у нас, и такого инструмента ПСО, как у нас", - так Визир оценил позицию европейских партнеров.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также заявил, что существующая система ограничения цен на электроэнергию в Украине нуждается в дальнейших изменениях и приближении к европейской модели.

