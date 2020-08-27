Правозахисники заявили про затримання понад 150 осіб у Мінську

Під час сьогоднішньої акції протесту у Мінську білоруські силовики затримали понад 150 осіб. Серед затриманих мітингувальники та журналісти.

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

За інформацією правозахисників, зараз відомо про затримання щонайменше 153 осіб. Серед затриманих журналісти "Радіо Свобода", фотограф агентства Onliner, журналісти TUT.BY, "БелаПАН", DW та BBC, а також кореспондент польського телеканалу TVN.

Крім того, як пишуть правозахисники, силовики затримали громадян Російської Федерації та Швеції.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську затримали декілька десятків журналістів; у МВС Білорусі стверджують, що їх не затримували, але доправили до РУВС для перевірки документів.

Крім того, білоруська міліція відкрила понад 230 кримінальних справ через участь неповнолітніх в акціях протесту.

Додамо, Лукашенко пригрозив службою в армії студентам, які виходять на акції протесту.