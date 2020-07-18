Правозахисники заявили, що справою проти Бахматюка НАБУ і ВАКС підривають принципи права

Національне антикорупційне бюро України та Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду неправомірно сприяють відновленню кримінального провадження, виявляють очевидну заангажованість і грубо порушують вимоги Кримінального процесуального кодексу України, чим підривають фундаментальні принципи права і руйнують засади судочинства в Україні

Про це йдеться у відкритій заяві Харківської правозахисної групи до голови Апеляційної палати ВАКС і директора НАБУ.

Зокрема, Харківська правозахисна група зазначає, що рішення Печерського районного суду Києва, який визнав відновлення вже закритої за відсутністю складу злочину справи проти колишнього власника VAB банку Олега Бахматюка, не може бути оскаржено НАБУ, яке не було учасником даного виробництва.

Правозахисники закликають керівництво Національного антикорупційного бюро і суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду припинити порушення закону, яким є невиконання остаточного рішення суду.

"Такі дії підривають засади судочинства в Україні та фундаментальні принципи права. Розглядати й переглядати справи має повноваження тільки суд, встановлений законом. Звертатися до суду має право лише суб'єкт оскарження. Дії НАБУ і ВАКС суперечать принципу правової визначеності. Ми уважно стежимо за діями державних органів у вказаному кримінальному провадженні і будемо аналізувати їх і інформувати суспільство в разі виявлення порушень прав людини, принципів права та чинного законодавства України", - йдеться в заяві правозахисників.

Правозахисники заявляють, що розглядати і переглядати справи має повноваження тільки суд, встановлений законом. Звертатися до суду має право лише суб'єкт оскарження, тому дії НАБУ і ВАКС є незаконними і суперечать принципу правової визначеності, наголосили в правозахисній групі.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення, яким скасував незаконну постанову екс-заступника генпрокурора Віталія Касько про порушення кримінальної справи проти власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. Рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню, проте НАБУ і САП відмовилися його виконувати.