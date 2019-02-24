Правозахисники дізналися, куди етапували Балуха з Краснодара

Фото: Володимир Балух (helsinki.org.ua)

Причину переведення політв'язня досі не повідомили

Українського політв'язня Володимира Балуха вивезли в СІЗО міста Армавір Краснодарського краю (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кримської правозахисної групи у Facebook.

Правозахисники наголошують, що у кримчанина досі немає теплих речей, так як напередодні етапу у його дружини Наталії Балух в СІЗО Сімферополя не прийняли посилку з речами і продуктами. У камері спецблоку він в даний час один.

"Раніше ми повідомляли, що 21 лютого 2019 року, пізно ввечері Балуха вивезли з СІЗО міста Краснодара. Куди саме везуть Балуха ні родичам, ні адвокатам не повідомили. Причини його певоду з керченської колонії на територію РФ також досі невідомі", - йдеться в повідомленні.

Також правозахисники підкреслюють, що подібні дії влади РФ по відношенню до Балуха порушують не тільки міжнародне гуманітарне право, а й закони самої Російської Федерації.

Раніше адвокати засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха, якого 22 лютого вивезли з СІЗО Краснодара, заявили, що не володіють інформацією про те, в яку колонію його відправлять.

РБК-Україна повідомив, що заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявляв, що українського політв'язня Володимира Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО в Краснодар. Правозахисники переконані, що Балух може постраждати в РФ за свою проукраїнську позицію.