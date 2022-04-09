Правозахисники США завадили Конгресу прийняти закон про вилучення активів російських олігархів, - WP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Представники Американського союзу громадянських свобод заявили законодавцям, що закон може суперечити процесуальним гарантіям Конституції США, оскільки він не дозволяє оскаржувати дії уряду в суді.

Правозахисники попередили, що цей закон, ймовірно, буде скасований судовою владою, що дасть Росії потенційну пропагандистську перемогу над Сполученими Штатами.

Законопроєкт, авторами якого виступили представники Том Маліновскі (демократ від штату Нью-Джерсі) і Джо Вілсон (республіканець від штату Каліфорнія), дозволив би адміністрації Байдена конфіскувати майно на суму понад 5 мільйонів доларів, що належить росіянам, проти яких введені санкції уряду США.

Відповідно до законопроєкту, ці активи можуть бути продані за готівку, які потім будуть передані Україні для військової та гуманітарної допомоги. При цьому сума даних коштів може обчислюватися мільярдами.