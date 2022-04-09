США обмежують доступ РФ і Білорусі до іноземних добрив та арматури

Сполучені Штати Америки розширили експортні обмеження щодо РФ і Білорусі та прикрили доступ цих країн до імпорту добрив і трубопровідної арматури та інших товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як заявили в міністерстві торгівлі США, відомство почне вимагати від російської та білоруської сторін отримання спеціальної ліцензії при спробі отримати багатьох товарів від американських постачальників. При цьому міністерство обіцяє відмовити в таких ліцензіях.

Товари включають:

добриво,

трубопровідну арматуру,

кулькові підшипники,

та інші деталі, матеріали та хімікати.

В Адміністрації президента США Джо Байдена також заявили, що для товарів, виготовлених за кордоном з використанням американських інструментів, також буде потрібна ліцензія США, в чому відомство планує відмовити.

Також Адміністрація обмежила польоти літаків американського виробництва, які належать, контролюються або орендовані білорусами, від польотів до Білорусі.

Таке рішення було прийнято "в рамках відповіді уряду США на дії Білорусі на підтримку агресивної поведінки Росії в Україні".